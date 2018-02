I TOPPEN AV TRE TRÆR: Denne hytta er 18 kvadratmeter og har plass til fem personer. Den ligger plassert i nærheten av Konsmo. FOTO: Alle bilder: Fid3danKJØP BILDE

Har du drømt om en overnatting eller to i toppen av et tre? Rettere sagt er det snakk om tre trær. Ved Konsmo finnes denne hytta som er bygget, og det er du som bestemmer prisen, for en periode.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn