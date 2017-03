Hjernehelse får egen nasjonal strategi

Statsminister Erna Solberg ledet toppmøte hjernesykdommene ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinson. Regjeringen lager nå en egen strategi for hjernehelse. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen lager nå en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for disse pasientgruppene.