Hull i Arbeiderpartiets tannløfter

TANNLØFTER: Kristin Egenæs-Svendsen er privat tannlege som her undersøker kollega Liv Staddeland. Åtte år etter at Arbeiderpartiet sa at tennene skulle bli en del av kroppen når det gjelder helsestøtte/egenandel, erkjenner partiet at tidligere tannløfter blir for kostbare. Foto: Arkiv/ illustrasjonsfoto

Åtte år etter at tennene skulle bli en del av kroppen, erkjenner Arbeiderpartiet at tidligere tannløfter blir for kostbare.