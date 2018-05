I sommer fødes en helt ny festival!

MATKLARE: Denne gjengene skal sørge for at ingen går sultne hjem fra byen lørdag 11. august. Bjørn Tjomsaas (Maritim Fjordhotell), Per Birkeland (Hestens Bøn), Håkon Andersen (Maritim Fjordhotell), Hege Helén Hansen (Kongshamn Bryggerestaurant), Thomas Valand (Tollboden), Sigurd Bruhjell (Grand Hotell), Siv Anita Homeland (Kaffebørsen) og Anne Grethe Tesdal (Brygga). FOTO: LARS FROSLANDKJØP BILDE