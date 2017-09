IA-priser til Lyngdal og Flekkefjord

Vinnerne fra Flekkefjord og Lyngdal. FOTO: KIM NYSTØL, NAVKJØP BILDE

Over 220 mennesker fikk se Parat Halvorsen AS fra Flekkefjord og Lyngdal bo- og servicesenter stikke av med IA-prisene for 2017.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn