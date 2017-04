Inn i styret for industribygg

TIL LANDS OG TIL VANNS: Næringssjef Hans-Egill Berven i Flekkefjord er begeistret for mulighetene innen marine næringer og opplyser at han gir dette førsteprioritet i sitt arbeid. Han er nå imidlertid også valgt inn i styret for Gyland industribygg. FOTO: Svein L vland

Et enstemmig formannsskap valgte Hans-Egill Berven som styremedlem i Flekkefjord Industribygg Gyland AS for perioden 2017 - 2019.