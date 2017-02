FAKKELTOG: I begynnelsen av februar 2014 samlet det seg over 5000 mennesker for å protestere mot forslag til rasering av Flekkefjord sykehus. Mandag blir det ny markering. Foto: Kristen MunksgaardKJØP BILDE

Mandag ettermiddag møter direktør Jan Roger Olsen på Flekkefjord sykehus for å redegjøre for sin innstilling om fremtiden for akuttkirurgien på lokalsykehuset.