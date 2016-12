- Vi forsterker operasjonssentralen og det forsterkes med totalt tre patruljer ute i distriktet. Det forventes at ekstremværet vil slå inn over oss ved 19-tiden i kveld, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Bård Austad.

I forbindelse med ekstremværet Urd har fylkesberedskapsrådet i Aust- og Vest Agder vært samlet 2. juledag.

Forebygge og begrense skader

- Dette er noe vi har valgt å gjøre, med erfaring fra tidligere ekstremvær. Hensikten med å samle sentrale aktører er for å skape felles situasjonsforståelse, forebygge og begrense skader, sier Bård Austad.

Slik det ser ut nå blir det et skille mellom Aust- og Vest Agder – bokstavelig talt.

- Aust-Agder ser ut til å få høy vannstand og sterk vind, 25-35 m/s i kastene. Det blir ingen nedbør av betydning og ikke flom. Vest-Agder får også høy vannstand, men mindre enn i aust. Her er det meldt om vindkast opp i 45 m/s, sier Austad.

- Vinden blir hovedutfordringen, og kan forårsake at alt som er løst blåser bort. Vi er forberedt på at trær kan knekke og legge seg over veier og over ledninger. Det kan bety bortfall av strøm og telefon. Kraner og høye stillas på anleggsområder er utsatte objekter som kan representere stor fare. Vi ber om at publikum ser til at løse gjenstander sikres, sier Bård Austad.

22. desember fikk Justis- og beredskapsdepartementet risikoanalysen «Regnflom i by» oversendt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen beskriver et nytt scenario som det norske samfunnet bør planlegge for.