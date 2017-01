Partileder Trine Skei Grande i Venstre (til høyre) og partifelle Reidar Gausdal, var blant de som fikk høre traumekoordinator Vivian Valente og lege Haakon A Bjurstrøm redegjøre for hvor viktig traumeberedskap og akuttkirurgi er for helheten på sykehuset i Flekkefjord i mai 2016.

ARBEIDSGRUPPEN SOM har vurdert fremtiden for fullverdig akuttberedskap ved Flekkefjord sykehus har et stort flertall og et lite mindretall. Flertall...