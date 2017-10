Kamp om ansatte og veiavdelinger

FORTSATT LOKAL AVDELING?: Forhandlingsutvalget ser for seg at arbeidsplassene i Setesdal og i vestregionen (Flekkefjordsregionen med ni ansatte) beholder sin lokalisering, samtidig som man ser for seg en sammenslåing av virksomhetene i Arendal og Kristiansand. FOTO: SVEIN LØVLAND