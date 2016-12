TAPTE KAMPEN: Nina Danielsen (Sp) kjempet for at Åna-Sira og Abelnes skulle beholdes som egne valgkretser, men et flertall i bystyret ville legge disse inn under Flekkefjord valgkrets. Bjørn Sand (Sp) (til venstre) og andre i Åna-Sira får imidlertid mulighet til å forhåndsstemme i sin egen bygd. Foto: Svein LøvlandKJØP BILDE