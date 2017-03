Kan bli stengt av Arbeidstilsynet

ADVARTE: Enhetsleder Anette Nedland Galdal (til høyre) for barnehagene i Sundegaten og Sundeparken lurte i høst på hvor lenge sentrumsbarnehagene må vente på ny barnehage etter at formannskapet vedtok et budsjettforslag der nye barnehage er tatt helt ut av økonomiplanen. I går kom saken igjen på dagsorden i formannskapet. FOTO: Svein L vlandKJØP BILDE