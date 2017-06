KIL fikk full uttelling

GODT FORNØYD: Idrettslagets leder Jan Rob var godt fornøyd med at stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H) kunne overbringe at KIL får full momskompensasjon for den nye kunstgressbanen. Lena Rannestad (H) har lenge kjempet for at foreninger og lag i landet skal få denne forutsigbarheten. FOTO: Tor Magne GausdalKJØP BILDE