Folk strømmet til kjøpesenteret Amfi i Flekkefjord både for julehandel og for handel resten av året.

Senterlederen for Amfi Flekkefjord, Rune Eriksen, har god grunn til å smile. Senteret i Flekkefjord har nemlig størst økning i regionen. Også julehandelen har gått over all forventning, forteller Eriksen.