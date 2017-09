Klar for innhopp på Stortinget

PÅ VALGVAKE: Mandag var Per Sverre Kvinlaug på valgvake i Kristiansand. Der måtte han anerkjenne at KrF nasjonalt skufget, mens han likevel endte som stortingsvara. FOTO: LARS FROSLAND

Per Sverre Kvinlaug er vara for to KrF-representanter.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn