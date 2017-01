Det er klart for vielse av homofile og lesbiske i Den norske kirke etter at Kirkemøtet mandag vedtok ny vigselsliturgi med 83 mot 29 stemmer. Stemmegivningen foregikk elektronisk, men til ære for fotografene ble det også stemt med stemmetegn. Foto: Ned Alley / NTB scanpixKJØP BILDE