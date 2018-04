Klart vi må være demensvennlige!

DEMENSVENNLIG SAMFUNN: Ordfører Per Sverre Kvinlaug i Kvinesdal signerte mandag morgen avtalen om et demensvennlig samfunn. Line Daastøl og Siv Galdal Olsen fra Demensforeningen vil stå for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. FOTO: Tor Magne GausdalKJØP BILDE