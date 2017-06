Knottefest i Sundeparken

Bjørn Sand og Roy H. Løseth er de to første i køen. Bjørn Sand kom klokken halv to i natt. FOTO: SVEIN LØVLAND

Knotten har fått seg et skikkelig festmåltid i Sundeparken i natt. Et par hundre foreldre sitter i kø for sine håpefulle for å sikre seg billett til årets Minipark-festival.