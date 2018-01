Kollisjon etter at tre falt over veien

Sirdal brann- og redningsvesen rykket ut og hjalp til med å få kjøretøyne fra hverandre. FOTO: LeserbildeKJ?P BILDE

Klokken 15.30 fikk politiet melding om at flere biler hadde kjørt i hverandre som følge av et tre hadde falt over veien.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn