TANNTRÅDEN RØK: Ordfører Jan Sigbjørnsen klippet tanntråden for det nye offentlige tannlegekontoret i Flekkefjord i høst med fylkestannhelsesjef Terje Andeersen og konstituert klinikkleder May Britt Sirnes som nærmeste tilskuere. Nå innhenter fylkeskommunen tilbud på levering og vasking av arbeidstøy for tannlegene. Foto: Arkiv/ illustrasjonsfoto: Svein Løvland