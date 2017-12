Statnett sitt nye anlegg Fjotland stasjon ligger like ved Solhom kraftstasjon som tilhører Sira-Kvina

Konsesjonskraftprisen for 2018 er fastsatt til 11,20 øre per kilowattime (kWh). Dette er en reduksjon fra prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018. Det betyr mer penger i kassen for kommuner som Kvinesdal og Sirdal.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn