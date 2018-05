Krever 32.000 kr. etter vannlekkasjer

ORKER IKKE MER: Det renner snart over for meg, rett og slett, sier Tone Vatland som er lei av å ha oversvømmelse i kjelleren når det flommer. Hverken Kvinesdal kommune eller Opplysningsvesenets Fond som eier påtar seg ansvar for bekken som er synderen og krever vedlikehold. FOTO: Trine FladstadKJØP BILDE