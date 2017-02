Helsepolitiker Olaug Bollestad og partileder Knut Arild Hareide har vært aktive i forhold til syekhuset i Flekkefjord. Her fra et tidligere besøk. Foto: SVEIN LØVLAND / ARKIVFOTOKJØP BILDE

Med KrF-leder Knut Arild Hareide i spissen går Kristelig Folkeparti inn for at Stortinget ber regjeringen sikre at akuttkirurgi og traumemottak ved Flekkefjord sykehus videreføres.