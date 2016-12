LIKNES: I Kvinesdal gikk Synne-flommen i desember 2015 hardt ut over mange bygninger.

I dag fikk Justis- og beredskapsdepartementet risikoanalysen «Regnflom i by» oversendt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen beskriver et nytt scenario som det norske samfunnet bør planlegge for.