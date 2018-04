Avansert jubileumsjazz

IMPONERTE: Sør-7 er et prosjektband i anledning Sørnorsk Jazzsenters 20 års jubileum. Lørdag besøkte bandet under ledelse av Guttorm Guttormsen Flekkefjord Jazzklubb. Spesielt de to yngste som knapt har fylt 20 år, Julian Haugland Bjorå på bass og Erik Kimestad Pedersen har allerede markert seg på den nordiske jazzhimmelen, og imponerte publikum lørdag kveld. FOTO: Tor Magne GausdalKJØP BILDE