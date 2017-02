Dette er Agders lederartikkel:



HUN HAR på et vis holdt seg under radaren i tre år, muligens også fordi vi i det lengste trodde hun ville tale Lister-befolkningens sak når styret skulle foreta den endelige avgjørelsen. Hun har uttalt seg forsiktig – og slett ikke offentlig – og da Camilla Dunsæd ble utfordret direkte etter mandagens folkemøte i Flekkefjord, kom hun seg unna med et «i tenkeboksen»-svar.



MEN NÅ er tiden moden, først og fremst for Camilla Dunsæd selv, for å ta en gjennomgang av egne roller. Da hun avgav sin stemme i styret for Sørlandet sykehus i går, som innebærer at Sørlandet sykehus Flekkefjord, fratas akuttkirurgisk beredskap og traumemottak, gjorde hun det til tross for at et samlet kommunestyre i Kvinesdal, har stemt imot det. Det må være vanskelig for henne å ha både rådmannsrollen og styrelederrollen, når det får så fatale utslag som det vi opplevde i går.



VI ER ikke i tvil om Camilla Dunsæds dyktighet, både som rådmann og som styreleder. Men når konflikten blir så stor som den blir nå, bør hun vurdere sin egen stilling i kommunen. Det har forøvrig mange politikere allerede tatt til orde for, både i denne omgang – og tidligere. Det vises til at Camilla Dunsæds syn i sykehussaken ikke er forenlig med det interne arbeidsreglementet i kommunen, når politikerne har uttalt seg så krystallklart som de har.



SÅ VET vi samtidig, etter mandagens folkemøte i Flekkefjord, at det vedtaket som ble fattet i Kristiansand i går formiddag, ikke holder vann i forhold til de politiske føringer som ligger i den Nasjonale helse- og sykehusplanen. Styrets vedtak er derfor svært umusikalsk, i forhold til føringene. Og denne saken havner hos helseministeren som har fått flertall ved hjelp av Venstre for sykehusplanen. Og Venstre var i møtet helt klare på at direktørens innstilling – og dermed gårsdagens vedtak, strider mot det politiske vedtaket.