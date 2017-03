Fylkeskommunen manglet i høst læreplass til 200 yrkesfaglige elever. Nå legges det frem en liste med tiltak for å stimulere bedrifter til å ta inn flere lærlinger. FOTO: Arkiv/ illustrasjonsfoto

Helt siden 2009 er fylkeskommunene tildelt tiltaksmidlermidler over statsbudsjettet for å stimulere bedrifter til å ta inn flere lærlinger. Midlene for Vest-Agder er i år er på 5,2 millioner kroner. Nå legges tiltakslisten frem.