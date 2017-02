Legger ned akuttkirurgi og traumemottak i Flekkefjord

Traumemottaket og akuttkirurgien ved sykehuset i Flekkefjord blir lagt ned. Det har styret i Sørlandet sykehus i dag bestemt med 6 mot 2 stemmer.



Administrerende direktør Jan-Roger Olsen og fagdirektør Per Engstrand argumenterte i nær to timer for å kutte akuttkirurgi og traumemottak i Flekkefjord under styremøtet i Sørlandet sykehus Kristiansand torsdag. Til slutt fikk de flertall – men samtidig saftig kritikki for måten de hadde håndtert saken på.



Det var 88 traumealarmer i Flekkefjord i fjor, og de skal nå sendes til spesialisert team i Kristiansand for håndtering.



Styreleder Camilla Dunsæd som også er rådmann i Kvinesdal, støttet hovedprinsippet i sykehusdirektørens innstilling, men ber samtidig om at vedtaket kvalitetssikres i forhold til hva som ligger i Nasjonal helse- og sykehusplan.



– Det er påfallende at styret gjør et vedtak som styret selv i vedtaks form erkjenner det er usikkert på om er i strid med nasjonal helse- og sykehusplan, sier ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord. Han har sammen med kollega Per Sverre Kvinlaug i Kvinesdal fulgt debatten i Kristiansand.



Til stede på styremøte i Kristiansand er også leder av Aksjonskomiteen for Flekkefjord sykehus, Sigmund Kroslid. Også han er skuffet over utfallet.



En rapport fra eksterne konsulenter avdekker at arbeidsprosessene ikke oppfyller kravene i Nasjonal helse- og sykehusplan og Veileder for utviklingsplaner. Prosessen har gått for fort, risiko- og sårbarhetsanalysen var altfor dårlig, og det var ikke utarbeidet en mulighetsanalyse. Men det endret ikke på realitetene da saken ble behandlet i går.



DETTE ER VEDTAKET:

1. SSF videreføres som akuttsykehus. Sykehuset skal utvikles gjennom at samlet aktivitet økes og kompetanse styrkes innen de områdene som sykehuset skal utføre. Det betyr blant annet styrking av medisinsk kompetanse, bedre veiledning av personale under utdanning og at pasientene skal møte god kompetanse tidligst mulig i mottak.



2. SSF skal ha: akuttfunksjon i indremedisin, akutt ortopedi og anestesi i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser.



3. SSF skal videre ha: mottak og behandling av pasienter med hjerneslag, gynekologi, fødeavdeling med beredskap for keisersnitt, laboratorier og radiologi.



4. Alle øyeblikkelig hjelp pasienter som trenger gastrokirurgisk vurdering henvises til Kristiansand.



5. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm sendes Kristiansand eller Stavanger universitetssykehus avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo universitetssykehus avhengig av alvorlighetsgrad.



6. Styret registrerer at det i den eksterne kvalitetssikringen av høringsrapporten påpekes svakheter i prosessen, også knyttet til risiko- og mulighetsanalysen. Styret pålegger administrerende direktør i det videre arbeid med operasjonalisering av ny driftsmodell og videreutvikling av SSF, inkludert sikring av nødvendig kompetanse, å gjennomføre nødvendige risiko- og mulighetsanalyser for å sikre forsvarlighet i prosessene og nødvendige tiltak for å redusere risiko. Arbeidet må sees i sammenheng med, og innarbeides i, oppdatering av Utviklingsplan 2035 og utføres i tråd med «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner».



Styret vil følge utviklingen av aktivitet og kvalitet nøye gjennom regelmessige rapporteringer.



7. Styrets tilslutning til ny driftsmodell for SSF er betinget av at modellen er i samsvar med kravene i Nasjonal helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Styret oversender vedtak og saksdokumenter til Helse Sør-Øst RHF og ber om at det avklares at endringene er i samsvar med Nasjonal helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.



8. Styret pålegger administrerende direktør å sikre sterk involvering og gode prosesser i den omstillingen som skal gjennomføres ved SSF, og bruke nødvendig tid til implementeringen. Det forutsettes at HSØs 12 prinsipper for medvirkning ved omstilling og lokal omstillingsveileder følges.