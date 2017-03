Lettere å bruke loftsetasje i bygårder?

KAN GJØRES OM: Kirkegaten 18 kan gjøres om til boliger i 2. og 3. etasje FOTO: SVEIN LØVLANDKJØP BILDE

FLEKKEFJORD: Smaabyen Flekkefjord Gårdeierforening foreslår at kommunen avklarer rammevilkårene for bevaringsverdig bebyggelse slik at tiltakshavere s...