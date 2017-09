Listerrådet samler seg om blå vekst

GOD BUTIKK: Andreas Lindhom og resten av gjengen i Fjordservice Flekkefjord AS driver så godt med rensefisk at en stor aktør som Lerøy nå har kjøpt seg inn enda mer på eiersiden. Lindhom har fortalt suksesshistorien til mange som her med ordføreren i Kvinesdal og folk fra Nærings- og fiskeridepartementet i spissen. Nå vil Listerrådet sette blå vekst enda mer på kartet her i regionen.