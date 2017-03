POSISJONERING: Listerrådets leder Arnt Abrahamsen (Ap) (til venstre)fra Farsund mener at fylkesvaraordfører Tore Askildsen (KrF) og andre fylkespolitikere må sørge for at en ny region Agder også gjør at mer drypper på Lister. FOTO: Svein Løvland