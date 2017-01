LO og NHO vil innføre praksis i alle studier

FAGSKOLE ELEKTRO: Eirik Vedå fra Bergen (nærmest) fortalte for et par år siden at siden en så stor del av studiet foregår på nett, så er det ideelt for han som har full jobb som elektroinstallatør i Bergen. Nå ønsker LO og NHO at alle studier skal ha praksis for å fungere bedre sammen med arbeidslivet. Foto: Arkiv/ illustrasjonsfoto