Lønnsomt med firefelt E39

MÅ BORT: Den lille tunnelen øst for Opofte må bort for å gi plass til den nye firefelt E39 korridoren FOTO: Svein Løvland

At det blir ny firefelt E39 er det liten tvil om etter at nye beregninger viser at det å få en slik vei på hele strekningen fra Kristiansand til Stavanger har et godt kost-nytte regnskap.