Lover færre avslag

Klinikksjef Oddvar Sæther for psykiatrisk avdeling på Sørlandets sykehus. FOTO: Svein Løvland (arkivfoto)

- At Sørlandet sykehus ligger på 20-25 prosent avslag på henvisninger til DPS, er for høyt. Tallene skal ned, lover klinikkdirektør for psykisk helse, Oddvar Sæther

