Lover mer synlig politi

MARKERING: Asbjørn Skåland kunne i går by politimester Kirsten Lindeberg på kake for å markere at Kvinesdal og Flekkefjord har fått felles lensmannskontor. Også rådmann Bernhard Nilsen og ordfører Jan Sigbjørnsen var blant gjestene. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE