«Må bli demens-vennlig lenge før 2020»

MER DEMENSVENNLIG?: Ordfører Jan Sigbjørnsen vil ha fortgang i deltagelse i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn. Pårørende er imidlertid bekymret for tilbudet til demente etter at bystyret før jul vedtok at dagtilbudet kan byttes ut med et klubbtilbud for flere brukergrupper. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE