«Mange kommer til å bli skuffet»

Erna Solberg (H) på byvandring sammen med ordfører Jan Sigbjørnsen (H). FOTO: Arkiv/ illustrasjonsfoto

Statsminister Erna Solberg (H) varsler at tiden er inne for strammere statsbudsjett. Hun legger opp til en oljepengebruk på under 3 prosent av oljefondet.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn