Mer vindkraft kan kreve mer kapasitet

MER KAPASITET?: Ertsmyra er et gedigent område ved Tonstad som både gir plass for likeretteranlegg for NordLink-forbindelsen mellom Norge og Tyskland, og ny stasjon for innenlands «strøm-trafikk». Mye ny vindkraft kan gjøre at kapasiteten må økes ytterligere. Foto: TOR SINDRE TJOMLID FOTO: Tor Sindre TjomlidKJØP BILDE