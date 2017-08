God psykisk helse handler om å mestre hele livet. Helse-og omsorgsminister Bent Høie legger fram strategi for god psykisk helse, med Ketil Kjenseth (V), Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Olaug Bollestad (KrF) fra samarbeidspartiene. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram sin strategi for god psykisk helse (2017–2022). Et viktig mål er at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn