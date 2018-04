Miljødirektoratet møter i bystyret

STRANDKANTDEPONI: Ordfører Jan Sigbjørnsen og daværende Klima- og miljøminister Tine Sundtoft foran området som er tenkt utbygd som et deponi for forurenset sjøbunn. Bildet ble tatt da miljøministeren kom med flere titalls millioner til prosjektet for tre år siden. FOTO: svein løvlandKJØP BILDE