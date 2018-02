Mindre behov for startlån

DROPPE LÅN: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik foreslår å droppe startlån i 2018. Foto: ARKIV FOTO: Anna Bauge TorlandKJØP BILDE

På grunn av et synkende behov for startlån foreslår Lund-rådmann at det ikke tas opp lån i 2018.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn