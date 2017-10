Minister i barnehagemøte

ANSATTE: Her står assistent Anita Strømland og fagarbeider Channe Skadberg omringet av barn i Feda barnehage. Kvinesdal har 423 barn i barnehage, 69,2 årsverk i grunnbemanning og 27,3 pedagogiske ledere. Forslag til pedagognorm innebærer 32 pedagogiske ledere, men kommunen har så god bemanning at 4,5 assistentstillinger kan gjøres om til pedagogiske ledere slik at man ikke trenger å nyansette mer enn én 20 prosent stilling som pedagogisk leder. FOTO: LARS FROSLAND