Mudring: Kommunen er ansvarlig

KUN RÅDGIVER: Miljødirektoratet fastslår at det er Flekkefjord kommune som er tiltakshaver og ansvarlig for prosjektet med fjordrydding og vurdering av ny informasjon. Bildet er fra Trellevika som er et av stedene som er aktuelle for både mudring og tildekking. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE