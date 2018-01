Mye dyrere enn beregnet

BARNEHAGE: Lovforslaget om bemanningsnorm i barnehagen begrenser kommunenes handlingsrom, og er mye dyrere enn regjeringen har beregnet, mener KS.

Kunnskapsdepartementet har varslet en skjerping av pedagognormen. KS er bekymret for regjeringens manglende tillit til at kommunene selv er i stand til å vurdere hvilken bemanning som skal til for å nå de kvalitetsmål som er fastsatt i lov og forskrift.

