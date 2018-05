Én milliard til gode ideer

Bygg nr 135, eller «Tokatu Nelson» er et fabrikkskip som Simek har bygd for rederiet Sealord Group Ltd. Nelson på New Zealand. Det dreier seg om en 82,9 meter lang hekktråler til i overkant av 400 millioner kroner. På denne er det brukt en ny type elektrisk vinsj som produserer strøm når trålen slippes ut. FOTO: SVEIN LØVLAND