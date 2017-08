Nå går det bedre!

Veksten kommer i hovedsak innenfor bygg- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet. FOTO: Arkiv/ illustrasjonsfoto: Svein Løvland

Bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge økte sesongjustert med 0,7 prosent i 2. kvartal og fortsatte dermed samme vekst som kvartalet før. Oppgangen kom etter to og et halvt år med svak vekst.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn