Nå skal broen ut på anbud

UTSNITT: Utsnitt fra øst og vest (bildet) gir ikke et helt riktig bilde av hvordan broen vil oppleves i praksis. Broen er nesten flat, slik at det vil være god sikt mellom ventelommene på begge siden av broen for kjørende fra begge sider. Skisse: STATENS VEGVESEN FOTO: Statens vegvesenKJØP BILDE