KOMMUNESENTRUM: Næringssjef Jan Ove Øksendal har troen på at Moi kan fungere og være et attraktivt kommunesentrum, dersom tiltak i næringsplanen blir gjort. FOTO: Anette LarsenKJØP BILDE

Tre arbeidsgrupper innen landbruk, reiseliv og industri har under ledelse av Lunds Næringsutvikling utarbeidet en ny, strategisk næringsplan for kommunen. Planen peker blant annet på at antall arbeidsplasser må økes.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn