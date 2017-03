SETT FRA REFSTIHEIA: Området Birkeland, Refsti og Svindland er allerede sterkt preget av E39-veien fra 2006. Et nytt firefelt kryss vil virkelig gjøre området til et stort trafikk-knutepunkt. Mye eiendommer må kjøpes for å gi plass til krysset i dette området. FOTO: Svein Løvland