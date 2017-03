Nytt møte for å finne veien videre for Lister

NY LISTER-RUNDE? Fylkesmannen mener ordførerne må klare å lage en Lister-kommune, men kommunene vil heller finne frem til et videre samarbeid uten sammenslåing. Her fra møtet i Fevik i fjor. (fra venstre) Arnt Abrahamsen (Farsund), Jan Kristensen (Lyngdal), Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal), Jan Sigbjørnsen (Flekkefjord), Margrethe Handeland (Hægebostad) og Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal).

Foto: LARS REKAA/ LYNGDALS AVIS